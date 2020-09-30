В аварии на перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы пострадали трое

Пострадали трое.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 30 сентября около трех часов дня в Пушкинском районе произошло ДТП.

Сообщается, что на перекрестке Павловского шоссе и улицы Саперной столкнулись три автомобиль "Киа", "Лада Ларгус" и "Форд".В результате аварии пострадали водитель "Лады", "Киа" и пассажир "Киа". Двоих мужчин и женщину госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что в Пушкине столкнулись три машины.

Видео: Piter.TV