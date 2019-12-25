Московского мажора на "Бентли" задержали в Петербурге за пьяную езду

Воитель был под наркотиками.

Ночью 10 февраля сотрудники ДПС задержали в Центральном районе пьяного водителя на красном "Бентли", сообщил "Дорожный инспектор". Заявку инспекторы получили от местных жителей, предположивших, что автомобилист находится под наркотиками.

Водитель 1990 года рождения отказался проходить медицинское освидетельствование, понимая, что анализы выявят наркотики. Автолюбитель рассказал, что приехал из Москвы и незадолго до того, как его поймали ДПС, наслаждался вечеринкой в одном из городских клубов. Во время допроса мажор вел себя довольно нагло, после чего встал вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление полицейских.

Кроме водителя в машине было еще несколько человек, пассажиры также были нетрезвы.

Ранее в Московском районе грузовик сбил 58-летнего пешехода на обочине.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"