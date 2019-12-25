В Московском районе грузовик сбил 58-летнего пешехода на обочине

Пешеход получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что в Московском районе грузовик сбил пешехода на обочине. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу на Неве и Ленобласти.

Инцидент произошёл ночью на Московском шоссе около дома 296. Известно, что грузовик марки "Мерседес" сбил 58-летнего пешехода, который шёл обочине. В ведомстве отметили, что мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По фату аварии проводится проверка.

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