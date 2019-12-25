В Пулково экстренно сел самолет, летевший в Екатеринбург

Сейчас самолет снова отправился в Екатеринбург.

Рейс авиакомпании "Победа" сообщением Петербург – Екатеринбург, который вернулся в Пулково из-за технической неисправности, снова отправился в путь. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar 24.

Пассажиры в общей сложности ожидали своего вылета более трех часов. Ранее в пресс-службе Пулково рассказали, что самолет вернулся в аэропорт по решению экипажа. К самолету при этом была отправлена аварийная служба, посадка прошла благополучно.

Во время Евро-2020 в Пулково будет работать оперативный штаб.

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