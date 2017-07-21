Утром на востоке КАД отсутствовало освещение

Фонари были выключены на въезде с Шафировского проспекта.

Утром 24 января водители сообщили в социальных сетях об отсутствии света на въезде с Шафировского проспекта на КАД. Петербуржцы сняли на видео происходящее на дороге.

Интернет-пользователи поспешили успокоить возмущенных автомобилистов. Они посоветовали не обращать внимание на отключение фонарей на КАД. Водителям порекомендовали включить фары, сбавить скорость и быть предельно внимательными.

Ранее мы писали, что в аварии на Измайловском проспекте пострадали люди.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург