Утром на востоке КАД отсутствовало освещение

Утром 24 января водители сообщили в социальных сетях об отсутствии света на въезде с Шафировского проспекта на КАД. Петербуржцы сняли на видео происходящее на дороге.
Интернет-пользователи поспешили успокоить возмущенных автомобилистов. Они посоветовали не обращать внимание на отключение фонарей на КАД. Водителям порекомендовали включить фары, сбавить скорость и быть предельно внимательными.
Ранее мы писали, что в аварии на Измайловском проспекте пострадали люди.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Оставить комментарий