В аварии на Измайловском проспекте пострадали люди

На перекрестке столкнулись две машины.

Утром 24 января на пересечении Измайловского и Троицкого проспектов произошла авария. По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись две машины. В сети появилась фотография с места происшествия.

Известно, что в этом ДТП пострадали не только автомобили. На месте аварии работали врачи скорой помощи. Однако госпитализация никому не потребовалась. Врачи уехали, оказав первую помощь.

Автомобилистов предупреждают, что из-за ДТП на Измайловском проспекте начинает скапливаться пробка. Машины стоят как сторону Троицкого проспекта, так и на Троицком в сторону станции метро "Технологический институт".

Ранее мы писали, что маршрутка и иномарка не поделили поворот на Искровском и Коллонтай.

Фото: Мегаполис