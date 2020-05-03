На Измайловском проспекте легковушка влетела в подъезд

В ДТП никто не пострадал.

Около трех часов дня в воскресенье, 3 апреля, на Измайловском проспекте, 31, произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.tv, видно, как водитель спокойно едет по полосе, а затем начинает уходить вправо, пока не врезается в фасад здания. Водитель хотел предотвратить столкновение с малолитражным автомобилем, который резко остановился перед стоп-линией. Также видно, что остальные машины проезжали, следовательно, свет был зеленый. По какой причине водитель, предположительно, доставки создал аварийную ситуацию – непонятно.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной.

Видео: Piter.tv