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Петербуржцы заметили одинокую голодную лисицу на Маршала Захарова

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Лису увидели ранним утром.

В четверг, 19 декабря, петербуржцы заметили в Красносельском районе  одинокую и голодную лисицу. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Животное увидели рано утром. Лисица вышла на дорогу около Маршала Захарова.

"Это местная лисонька. Она давно здесь живет , ее территория от Жукого до Пионерстроя .Отжали застройщики у лиски дом на берегу Финского залива",

—сказано в сообщении.

Горожане отметили, что лисицу покормили. Водителей просят быть внимательнее.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградском зоопарке появился броненосец Шарик.

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Теги: лисица спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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