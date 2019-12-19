Петербуржцы заметили одинокую голодную лисицу на Маршала Захарова

В четверг, 19 декабря, петербуржцы заметили в Красносельском районе одинокую и голодную лисицу. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Животное увидели рано утром. Лисица вышла на дорогу около Маршала Захарова.
"Это местная лисонька. Она давно здесь живет , ее территория от Жукого до Пионерстроя .Отжали застройщики у лиски дом на берегу Финского залива",
—сказано в сообщении.
Горожане отметили, что лисицу покормили. Водителей просят быть внимательнее.
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