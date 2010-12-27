В Ленинградском зоопарке появился броненосец Шарик

Гости зоопарка увидят животное только в 2020 году.

В Ленинградском зоопарке появился новый питомец. В Петербург привезли броненосца, которого назвали Шариком. Кличка получена не случайно: новичок умеет складываться в клубок, чтобы его не беспокоили. На данный момент он находится в зоне карантина. Посетителям Шарика впервые покажут не раньше конца января. Его поместят в павильон, в котором располагаются приматы. Соседями станут обезьяны.

Чтобы получить зверька, пришлось расстаться с 20 лягушками, двумя ящерицами и пятью зайцами. В результате руководство договорилось о международном обмене животными. Напомним, что броненосцы обитают в Бразилии. В последние года их популяция резко сократилась. Зоологи зафиксировали исчезновение вида на 30%.

Ранее Piter.tv писал о том, что броненосца, игрунку и дикобраза проверил ветеринар на таможне в Пулково.

Фото: пресс-служба Ленинградский зоопарк

