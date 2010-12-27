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Броненосца, игрунку и дикобраза проверил ветеринар на таможне в Пулково
Сегодня, 12:58
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nastya960

Броненосца, игрунку и дикобраза проверил ветеринар на таможне в Пулково

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Игрунка и дикобраз отправятся в Омскую область. Трёхпоясный броненосец наоборот прибыл в Ленинградский зоопарк из Вроцлава (Польша).

В ветеринарном пункте пропуска грузового терминала Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль трёх животных – броненосца, дикобраза и игрунки. Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Игрунка и дикобраз отправятся в Омскую область. Трёхпоясный броненосец наоборот прибыл в Ленинградский зоопарк из Вроцлава (Польша).

Трёхпоясные броненосцы обитают в Южной Америке, на равнинах и в редколесье. Обыкновенных игрунков можно увидеть на востоке Бразилии. Они питаются преимущественно соком растений и насекомыми. Дикобразы распространены в Северной и Южной Америке, на юге Европы, в Африке и Азии.           

Ранее в Польшу из Ленинградского зоопарка отправили 27 животных.

Фото: Россельхознадзор 

Теги: броненосец, дикобраз, игрунка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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