В Польшу из Ленинградского зоопарка отправили 27 животных

Вскоре в рамках обмена из Польши в Ленинградский зоопарк прибудет трёхпоясный броненосец.

Из Ленинградского зоопарка отправили 27 животных во Вроцлавский (Польша), все успешно прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта "Пулково". Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По программе обмена животными во Вроцлавский зоопарк отправятся 2 веслоноги Фэи (вид веслоногих лягушек из Юго-Восточной Азии), 20 шлемоносных василисков и 5 зайцев-беляков.

Инспекторы Управления Россельхознадзора проверили документы на партию "живого груза" и состояние животных. Убедившись, что они здоровы и перевозятся без нарушений, сотрудники Управления разрешили перемещение.

Вскоре в рамках обмена из Польши в Ленинградский зоопарк прибудет трёхпоясный броненосец.

В Ленинградском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетными семьями.

Фото: Россельхознадзор