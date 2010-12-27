В Польшу из Ленинградского зоопарка отправили 27 животных

Из Ленинградского зоопарка отправили 27 животных во Вроцлавский (Польша), все успешно прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта "Пулково". Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
По программе обмена животными во Вроцлавский зоопарк отправятся 2 веслоноги Фэи (вид веслоногих лягушек из Юго-Восточной Азии), 20 шлемоносных василисков и 5 зайцев-беляков.
Инспекторы Управления Россельхознадзора проверили документы на партию "живого груза" и состояние животных. Убедившись, что они здоровы и перевозятся без нарушений, сотрудники Управления разрешили перемещение.
Вскоре в рамках обмена из Польши в Ленинградский зоопарк прибудет трёхпоясный броненосец.
В Ленинградском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетными семьями.
Фото: Россельхознадзор
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