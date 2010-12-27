Ранее многодетный семьи могли посещать бесплатно зоопарк один раз и в первую субботу месяца. Однако, по новым правилам горожане с детьми смогут увидеть зверей 4 раза, но в понедельники.

В понедельник, 21 октября. стало известно, что в Ленинградском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетными семьями. Об этом сообщают в Комитете по культуре города на Неве.

Руководсво зоопарка встретится с представителями организаций многодетных семей. Напомним, что ранее многодетный семьи могли посещать бесплатно зоопарк один раз и в первую субботу месяца. Однако, по новым правилам горожане с детьми смогут увидеть зверей 4 раза, но в понедельники.

Да, возможностей посетить зоопарк по новым правилам стало действительно больше. Но удобно ли это самим семьям? Нужно более детально разобраться в ситуации, провести консультации с общественными организациями, проанализировать посещаемость. И, конечно, некорректно рассуждать о том, что многодетные семьи самим фактом своего появления могут кому-то мешать. Их должно становиться только больше прокомментировал ситуацию председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко

Отметим, что остальным категориям льготников вход в зоопарк свободно открыт в любой день.

Ранее Ирина Скиба отметила, что в выходные дни Ленинградский зоопарк перегружен, поэтому "люди с детьми и колясками попадают в неприятности".

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили об активности диких кабанов.

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