Люди с колясками и детьми создают неприятности другим посетителям.

В четверг, 17 октября,стало известно о том, что Ленинградский зоопарк перестал бесплатно пускать многодетные семьи. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора зоопарка Ирину Скиба.

Ранее многодетный семьи могли посещать бесплатно зоопарк один раз и в первую субботу месяца. Однако, по новым правилам горожане с детьми смогут увидеть зверей 4 раза, но в понедельники. По мнению петербуржцев, Ленинградский зоопарк поставил их в такие условия, что им все равно придется платить, потому что на буднях зачастую все работают.

Отметим, что остальным категориям льготников вход в зоопарк свободно открыт в любой день.

Ранее Ирина Скиба отметила, что в выходные дни Ленинградский зоопарк перегружен, поэтому "люди с детьми и колясками попадают в неприятности".

Ранее мы сообщали о том, что природоохранники спасли редкую сову из зоопарка.

Фото:pixabay