В четверг, 17 октября,стало известно о том, что Ленинградский зоопарк перестал бесплатно пускать многодетные семьи. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора зоопарка Ирину Скиба.
Ранее многодетный семьи могли посещать бесплатно зоопарк один раз и в первую субботу месяца. Однако, по новым правилам горожане с детьми смогут увидеть зверей 4 раза, но в понедельники. По мнению петербуржцев, Ленинградский зоопарк поставил их в такие условия, что им все равно придется платить, потому что на буднях зачастую все работают.
Отметим, что остальным категориям льготников вход в зоопарк свободно открыт в любой день.
Ранее Ирина Скиба отметила, что в выходные дни Ленинградский зоопарк перегружен, поэтому "люди с детьми и колясками попадают в неприятности".
Ранее мы сообщали о том, что природоохранники спасли редкую сову из зоопарка.
Фото:pixabay
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