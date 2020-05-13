Водители встали в пробку на Выборгском шоссе из-за ДТП с автобусом

Информации о пострадавших не поступало.

На Выборгском шоссе в Парголово растянулась пробка длиной в 2,4 км на Выборгском шоссе. Это произошло из-за ДТП, сообщили очевидцы.

По данным на "Яндекс.Картах", оказался занят средний ряд. Судя по видео, снятому очевидцем, участниками аварии стали несколько автобусов и легковой автомобиль. Экстренные службы находятся на месте. Движение затруднено в сторону Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о пострадавших в пожаре на проспекте Культуры.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"