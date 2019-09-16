Два человека пострадали при пожаре в квартире на проспекте Культуры

Выгорела комната на площади 15 квадратных метров.

Рано утром 13 мая в жилом доме в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Огонь тушили в однокомнатной квартире на четвертом этаже 9-этажного дома на проспекте Культуры. Возгорание произошло около 6:30. Выгорела комната на площади 15 квадратных метров.

С балкона по автолестнице из квартиры эвакуировали двух человек. После осмотра медиков их госпитализировали. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что отличившихся при пожаре в больнице Святого Георгия медиков представят к наградам.

Фото: Piter.TV