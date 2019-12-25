Водители из Петербурга выстроились в очереди за бесплатными транспондерами на ЗСД

Несмотря на количество людей, очереди двигаются быстро.

В субботу, 7 марта, петербуржцы обратили внимание на "огромную" очередь из водителей, которые хотят получить транспондеры (компактные электронные устройства для оплаты проезда на платных дорогах). Об этом стало известно из группы "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В комментариях уточнили, что несмотря на количество людей, очереди двигаются быстро, так как на месте работают шесть операторов. Отметим, что бесплатные транспондеры исчезнут 10 марта.

Ранее мы писали, что два грузовика столкнулись на Московском шоссе.

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