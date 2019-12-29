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Два грузовика столкнулись на Московском шоссе
Сегодня, 9:55
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Arinablinova

Два грузовика столкнулись на Московском шоссе

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Водители не пострадали.

В субботу утром, 29 февраля, два грузовых автомобиля столкнулись на Московском шоссе, недалеко от магазина "Лента". Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях можно разглядеть водителей, а также повреждения транспортных средств. Одну из машин в результате столкновения сильно покосило. Осколки лобового и пассажирского стекла засыпали проезжую часть. 

Ранее мы писали, что на ЗСД фура смяла металлоконструкцию с дорожными указателями.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: гразовики, столкновение у шоссе, шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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