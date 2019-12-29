На ЗСД фура смяла металлоконструкцию с дорожными указателями

Кузов машины оказался приподнят и зацепил конструкцию как крючком.

Днем 25 февраля у съезда с КАД на Благодатную улицу фура весомо подпортила вид трассы. Длинный грузовик с приподнятым кузовом снес металлоконструкцию, на которой на высоте размещают дорожные указатели.

Очевидцы пошутили, что фура решила сдвинуть границу Московского района в Кировский. Вероятно, водитель не заметил в боковые зеркала поднятый кузов, из-за чего часть машины и подцепила опору для знаков. Авария обернулась для трассы крупной пробкой в районе Благодатной улицы. На данный момент для машин открыта лишь крайняя левая полоса, остальную часть дороги перекрыли аварийные грузовики.

Пострадал ли кто-то в этом ДТП, пока неясно. Ведется проверка.

Ранее на улице Передовиков полицейская машина "подрезала" трамвай "Чижик".

Видео, фото: Piter.TV