На Передовиков полицейская машина "подрезала" трамвай "Чижик"

Солнечным утром 25 февраля на пересечении улицы Передовиков и проспекта Косыгина столкнулись трамвай "Чижик" и патрульный полицейский "УАЗ". На кадрах из видео, оказавшемся в распоряжении Piter.TV, заметно, как ни общественный транспорт, ни полицейская машина не сбавляют скорость на перекрестке, из-за чего и произошел удар.
Предположительно, не на свой сигнал проехала именно легковушка, поскольку движение на перпендикулярных полосах сопровождалось зеленым сигналом светофора.
Пострадавших в аварии, по словам очевидцев, не оказалось. Ведется проверка.
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
Видео: Piter.TV
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