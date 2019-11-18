Стали известны подробности падения Mini Cooper в Фонтанку

За рулем автомобиля находилась девушка, которая сейчас находится в Мариинской больнице/

Источник в правоохранительных органах сообщил Piter.TV подробности происшествия, в результате которого Mini Cooper пробил ограждение и упал в реку Фонтанку.

За рулем автомобиля находилась девушка, которая сейчас находится в Мариинской больнице, так как у нее диагностировали переохлаждение. Пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Для извлечения Mini Cooper из воды к месту инцидент прибыли сотрудники местной спецчасти, МЧС, а так же ПСС. Автомобиль был извлечен из воды.

Напомним, ДТП произошла 24 февраля, около 08:37, у дома № 50 по набережной реки Фонтанки. Девушка смогла сама выбраться из машины, а потом ей помогли прохожие.

Видео: Piter.TV