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Стали известны подробности падения Mini Cooper в Фонтанку

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За рулем автомобиля находилась девушка, которая сейчас находится в Мариинской больнице/

Источник в правоохранительных органах сообщил Piter.TV подробности происшествия, в результате которого Mini Cooper пробил ограждение и упал в реку Фонтанку.

За рулем автомобиля находилась девушка, которая сейчас находится в Мариинской больнице, так как у нее диагностировали переохлаждение. Пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Для извлечения Mini Cooper из воды к месту инцидент прибыли сотрудники местной спецчасти, МЧС, а так же ПСС. Автомобиль был извлечен из воды.

Напомним, ДТП произошла 24 февраля, около 08:37, у дома № 50 по набережной реки Фонтанки. Девушка смогла сама выбраться из машины, а потом ей помогли прохожие.

Видео: Piter.TV

Теги: mini cooper, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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