На Фонтанке краном вылавливали автомобиль из воды

Девушка, которая была за рулем, сама смогла выбраться из машины.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что из вод Фонтанки краном вылавиливали автомобиль. О случившемся рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Выяснилось, что за рулем, отправившейся на дно машины, была девушка, которая сама смогла выбраться наружу. Через несколько минут после случившегося, ей на помощь пришли спасатели на лодке. Позднее ей оказали медицинскую помощь.

Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркнули, что транспортное средство удалось извлечь из воды к 10:40.

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Фото: vk.com/spb_today