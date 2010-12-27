На Сахалине Toyota Land Cruiser с рыбаками ушла под лед

На помощь рыбакам поспешили очевидцы, которые смогли спасти 2х мужчин.

На Сахалине внедорожник ушел под лед вместе с рыбаками.

ЧП произошло сегодня утром, 6 декабря, в Ногликском районе. Двое рыбаков решили на внедорожнике Toyota Land Cruiser пересечь по льду реку Тымь. Неокрепший лед треснул под весом большого автомобиля, и машина провалилась под лед.

К счастью, рыбакам поспешили очевидцы, которые помогли мужчинам выбраться из машины и на берег. Автомобиль остался в воде.

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Фото: Рixabay