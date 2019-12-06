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В ХМАО водитель "Газели" сгорел заживо в массовом ДТП из 6 машин

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В результате ДТП водителя "Газели" зажало в кабине и он не смог выбраться из загоревшейся машины.

 

Накануне, 5 декабря, в ХМАО в массовом ДТП погиб водитель, еще 4 человека получили травмы различной тяжести.

Сообщается, что ДТП произошло днем около 14 часов на 621 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. На дороге столкнулись 6 машин, 3 грузовика, грузовая "Газель", легковушка "Хендай" и "вахтовка". В результате столкновения кабину "Газели" искорежило, и водителю зажало ноги. Мужчина не смог выбраться и сгорел заживо.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Но на опубликованных кадрах в соцсетях видно, что дорога полностью покрыта скользким снегом.

Ранее: В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками (видео).

Фото и видео: ВК, Это Юганск, детка

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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