В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Под Новокузнецком Кемеровской области на дороге столкнулись два встречных грузовика.
Сообщается, что ДТП произошло около 09:40 (время местное) на 28 километре автодороги "Обход города Новокузнецка". На дороге не смогли разъехаться два встречных грузовика, "Скания" и КАМАЗ с прицепом.
В результате ДТП у КАМАЗа оторвало кабину, второй грузовик выбросило в кювет. 45-летний водитель КАМАЗа погиб, ему пробило голову. Второй водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
Сегодня ранее: В Подмосковье на Дмитровском шоссе автомобиль отбросило на скорости в отбойник. Погибли два человека, двое в больнице.
Видео: ВК, Сила Кузбасса
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