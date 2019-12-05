В Кузбассе произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места жуткой аварии, где одному из грузовиков снесло кабину с водителем.

Под Новокузнецком Кемеровской области на дороге столкнулись два встречных грузовика.

Сообщается, что ДТП произошло около 09:40 (время местное) на 28 километре автодороги "Обход города Новокузнецка". На дороге не смогли разъехаться два встречных грузовика, "Скания" и КАМАЗ с прицепом.

В результате ДТП у КАМАЗа оторвало кабину, второй грузовик выбросило в кювет. 45-летний водитель КАМАЗа погиб, ему пробило голову. Второй водитель в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В Подмосковье на Дмитровском шоссе автомобиль отбросило на скорости в отбойник. Погибли два человека, двое в больнице.

Видео: ВК, Сила Кузбасса