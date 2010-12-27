В Подмосковье на Дмитровском шоссе в ДТП погибли 2 человека

Автомобиль на скорости врезался в отбойник.

В Подмосковье автомобиль на большой скорости врезался в отбойник, есть погибшие и пострадавшие.

ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что ДТП произошло в Московской области на Дмитровском шоссе сегодня утром, 5 декабря, около 6 утра. Автомобиль "Лада Гранта" на скорости врезалась в отбойник. В результате ДТП погибли 2 человека, еще два человека получили травмы различной тяжести.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все причины и обстоятельства.

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Фото: Piter.TV