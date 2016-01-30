Водители уступили дорогу семейству утят вблизи Петропавловской крепости

Одну птицу чуть не сбили, но она вовремя взлетела.

Накануне, 20 ноября, в центре Петербурга водители пропустили уток, которые решили перейти через дорогу. Инцидент произошел вблизи Петропавловской крепости. Об этом сообщили очевидцы на портале Pikabu.ru.

Автомобилисты резко нажали на тормоз, чтобы не навредить торопящимся птицам. Однако одной особи, которая передвигалась медленнее других, повезло меньше: ее чуть не сбил черный внедорожник. Утка вовремя взлетела и не пострадала.

Автор публикации пошутил над крылатыми, назвав их нарушителями правил дорожного движения.

Вечно эти пешеходы ленятся пройти двадцать метров до светофора". Пользователь портала Pikabu.ru

Ранее на Piter.tv сообщили, что блогер Саид Губденский был лишен прав и ездил без номеров.

Видео: Pikabu.ru /Nakuhnezastolom