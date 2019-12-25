Блогер Саид Губденский был лишен прав и ездил без номеров

Прокуратура Москвы рассказала о раннем привлечении водителя к ответственности за нарушение ПДД.

Российский блогер Саид Губденский был лишен водительских прав и ездил по московским дорогам без автомобильных номеров. Об этом в собственном Telegram-канале написали представители столичной прокуратуры. Ранее они уточнили, что 28-летний мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сотрудники надзорного ведомства уточнили, что в социальных сетях блогер показал экстремальную езду по выделенной полосе. Ему удавалось уходить от представителей ГИБДД, так как на машине отсутствовали номерные знаки.

Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики. пресс-служба прокуратуры Москвы

Напомним, что днем 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. На дороге столкнулись BMW, Mercedes и Volvo. Жертвами стали Instagram-знаменитость Саид Губденский, а также его друг, президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. Последний находился на пассажирском сидении иномарки в момент ДТП.

Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях.

Фото: Instagram / said.gubdenskiy

