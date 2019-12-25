Более 9,5 тыс. профессиональных водителей автобусов работают в Петербурге

Прежде чем сесть за руль общественного транспорта, специалисты проходят трёхступенчатую подготовку.

В городе на Неве трудятся 9515 профессиональных водителей автобусов. По информации пресс-службы городского Комитета по транспорту, каждый из них проходит 3 этапа подготовки.

Чтобы сесть за руль общественного транспорта в Петербурге, необходимо обладать водительскими правами категории "Д", а также пройти теоретическую, практическую подготовку и стажировку на линии – причём как с пассажирами в салоне, так и и без них. Тренировки осуществляются в специально оборудованных образовательных центрах компаний-перевозчиков.

Всего на подготовку каждого водителя уходит как минимум 240 часов. В конце обучения предусмотрен обязательный зачёт, также специалисты проходят медосмотр. Контроль их работы на маршруте осуществляют видеокамеры в кабине и аппараты спутниковой навигации "ГЛОНАСС". Те, кто допустил нарушения на линии, отправляются проходить переобучение.

Ранее мы сообщили о том, что на пяти маршрутах общественного транспорта в Петербурге усилят движение.

Фото: Piter.TV