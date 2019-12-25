На пяти маршрутах общественного транспорта в Петербурге усилят движение

Ещё 3 маршрута город готов усилить в ближайшее время.

На 5 маршрутов общественного транспорта в Петербурге выведены дополнительные автобусы и троллейбусы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Больше транспортных единиц стало курсировать по маршруту троллейбуса № 46 от парка № 1 до платформы Сергиево, автобуса № 199 от станции "Ручьи" до станции метро "Парнас", автобуса № 299 от улицы Костюшко до СНТ "Павловское-2" в Павловске, автобуса № 271 от станции метро "Ладожская" до "Парнаса"), а также по школьному автобусному маршруту № 356Ш от улицы Шахматова до станции Старый Петергоф.

Кроме того, в ближайшее время планируется провести усиление троллейбусного маршрута № 8 и автобусных маршрутов 226 и 211. Меры направлены на увеличение числа рейсов и сокращение интервала движения по просьбе горожан.

В общей сложности Комтранс усилил свыше 30-ти маршрутов в пределах города. В частности, но Арцеуловской аллее прибавилось число троллейбусов № 23 и автобусов № 127. Кроме того, добавился транспорт на маршрутах на юге города – № 103, 204, 343 в Петродворцовом районе, № 190 и 13 в поселке Шушары и Авиагородке.

По всему городу на данный момент действуют 462 социальных автобусных маршрута, 347 из которых обслуживаются коммерческими перевозчиками в рамках заключенных брутто-контрактов. Ещё 115 работают под руководством ГУП "Пассажиравтотранс".

Ранее мы сообщили о том, что на время реконструкции "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы.

Фото: Piter.TV