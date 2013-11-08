На время реконструкции "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы

С 25 октября станция метро "Чернышевская" закроется на реконструкцию.

Комитет по транспорту усилит движение общественного транспорта из-за закрытия на реконструкцию станции метро "Чернышевская". Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Перевозку пассажиров будут осуществлять 8 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов. Всего – 113 автобусов и не менее 20 троллейбусов. Интервал движения в часы пик – 1-2 минуты.

С 25 октября станция метро "Чернышевская" закроется на реконструкцию. Станция не будет работать на вход и выход. Реконструкция будет идти в течение двух лет.

Фото: Piter.TV