Названа новая дата закрытия станции метро "Чернышевская"

Сроки окончания реконструкции при этом остались неизменными.

Петербургскую станцию метро "Чернышевская" начнут реконструировать приблизительно на месяц позже намеченных сроков. Мероприятия перенесли с 15 октября на середину IV квартала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Напомним, что за работы, о которых мы писали ранее, будет отвечать "Метрострой Северной Столицы". На станции пройдёт замена эскалаторов и замена конструкций наклонного хода, а также вестибюля. Начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.

Отмечается, что окончить работы должны в прежние сроки, несмотря на их перенос. "Чернышевскую" по-преженму планируют открыть весной 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили новые автобусы на четырех маршрутах.

Фото: Piter.TV