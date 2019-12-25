Автомобилистов Калининского района оштрафовали на 147 тысяч рублей за парковку на газонах

За год приставы возбудили дела в отношении 91 водителя.

Автомобилистов из Калининского района Петербурга оштрафовали на 147 тысяч рублей за газонные парковки. Как рассказали в пресс-службе городского УФСПП, приставы окончили почти сотню исполнительных производств.

Отмечается, что одним из нарушителей был 36-летний петербуржец, оставивший машину на газоне. Мужчине выписали административный штраф в 3000 рублей, однако должник не выплатил деньги, и штраф принудительно списали с его банковского счета. С начала года петербургские приставы возбудили 91 производство о взыскании штрафов за неправильную парковку на зеленых насаждениях.

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