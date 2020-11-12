Чиновники и полиция проверили пассажиров Ладожского вокзала на наличие масок

Горожанам напомнили о правилах ношения СИЗ.

Пассажиров Ладожского вокзала проверили на наличие масок и перчаток. Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета по транспорту, проверочный рейд провели чиновники совместно с полицией.

Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Петербурге обязательно с марта, в пандемию коронавируса носить маски и перчатки необходимо в общественных местах, в том числе в метро, на остановках общественного транспорта, в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов, в аэропорту, на вокзалах. Пассажирам напомнили о необходимости носить маски не только из-за безопасности, но и из-за риска штрафа размером до 4 тысяч рублей. Также проверяющие заметили, что одноразовые и многоразовые маски должны быть одеты, прикрывая нос, а одноразовые еще и обмениваться каждые два часа на новые.

Также в комитете рассказали, что все городские транспортные предприятия обрабатывают подвижные состава каждый день. Ежедневно на эту процедуру уходит до 100-120 литров санитайзера, отдельно обрабатываются все контактные поверхности в транспорте и на станциях метрополитена.

Также мы сообщали, что цена за жетон в метро может вырасти до 64 рублей в 2023 году.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту