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Цена за жетон в метро может вырасти до 64 рублей в 2023 году
Сегодня, 22:21
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smirenny

Цена за жетон в метро может вырасти до 64 рублей в 2023 году

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Предложения поступили в комитет по транспорту накануне.

В понедельник, 9 ноября, в комитет по транспорту внесли предложения по тарифам на будущий год, сообщила "Фонтанка".

Так, в трехлетней перспективе проезд подорожает с 55 рублей до 64 рублей (с учетом, что в 2021 году стоимость жетона составит 60 рублей). Туристический тариф для наземного транспорта вырастет до 59 рублей к 2023 году, а со следующего цена составит 55 рублей. Проездные должны подорожать в пределах 8%, но это не касается, к примеру, суточных билетов. Так, по одному из радикальных решений, такие проездные вырастут в цене почти на треть или даже в полтора раза – за одни сутки до 240 рублей, за трое суток до 460 рублей, на пять дней – до 830 рублей.

Ранее мы писали, что траты петербуржцев на транспорт не должны превышать 7% от доходов.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"

Теги: повышение цен, повышение цен в транспорте
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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