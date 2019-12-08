Цена за жетон в метро может вырасти до 64 рублей в 2023 году

Предложения поступили в комитет по транспорту накануне.

В понедельник, 9 ноября, в комитет по транспорту внесли предложения по тарифам на будущий год, сообщила "Фонтанка".

Так, в трехлетней перспективе проезд подорожает с 55 рублей до 64 рублей (с учетом, что в 2021 году стоимость жетона составит 60 рублей). Туристический тариф для наземного транспорта вырастет до 59 рублей к 2023 году, а со следующего цена составит 55 рублей. Проездные должны подорожать в пределах 8%, но это не касается, к примеру, суточных билетов. Так, по одному из радикальных решений, такие проездные вырастут в цене почти на треть или даже в полтора раза – за одни сутки до 240 рублей, за трое суток до 460 рублей, на пять дней – до 830 рублей.

Ранее мы писали, что траты петербуржцев на транспорт не должны превышать 7% от доходов.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"