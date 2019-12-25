Водителей предупредили об ограничении движения по петербургской дамбе из-за ремонта

Сегодня, 8 июля, на дамбе в Петербурге проводятся дорожные работы. В связи с этим на трассе движение транспорта будет временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений на своей странице в Instagram.
На Финской и Невской сторонах моста судопропускного сооружения С-2 будут вестись работы по восстановлению деформационных швов.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства. Водителей просят следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Ранее Piter.TV узнал о том, что дорожные работы в тоннелях у Литейного моста начнутся в сентябре.
Фото: dambaspb_ksc / Instagram
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