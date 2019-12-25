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Водителей предупредили о 14-километровой пробке на КАД
Сегодня, 14:33
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nastya960

Водителей предупредили о 14-километровой пробке на КАД

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Еще одна серьезная пробка в 9 баллов образовалась на Приморском проспекте .

В Петербурге днем 8 июня автомобилисты встали в две большие пробки. Одна из них образовалась на КАД, вторая на Приморском проспекте. Обе оказались рекордно длинными для этого времени суток.

Так в 13:39 самая длинная пробка образовалась на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса. По данным сервиса "Яндекс", пробка растянулась на 14,1 километра. Одна из причин – ремонт дороги.

Еще одна серьезная пробка в 9 баллов образовалась на Приморском проспекте в сторону центра города.

Фото: Piter.TV

Теги: кад, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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