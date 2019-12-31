Предложение внес Виталий Милонов.

Водителей предложили наказывать за злоупотребление "аварийкой". Виталий Милонов внес предложение об ограничениях для водителей главе ГИБДД Михаилу Черникову. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на документ. Санкции будут касаться тех, кто злонамеренно пользуется аварийным сигналом. В этот список попадают также промоутеры и велосипедисты. В Госдуме заметили на дорогах РФ рост количества автомобилей и сервисов, использующих машины для работы на дорогах.

В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки прокомментировал депутат

Машины на "аварийке" могут парковаться в два-четыре ряда. Это снижает пропускную способность дорог, которые и так загружены до максимума. Часто музыканты, члены автоклубов и блогеры могут остановить дорожное движение, оставив транспорт на "аварийке". Сейчас наказания за данное нарушения нет.

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