Пробка на проспекте Косыгина задержала водителей на час

Причиной пробки послужило ДТП, которое перекрыло полосу съезда со стороны КАД.

Петербуржцам, которые спешили на работу утром в среду, 4 августа, пришлось постоять в пробках на проспекте Косыгина и Народной улице, несмотря на благоприятную обстановку на дорогах.

Очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места аварии: пробка по дороге из Янино появилась из-за "Лансера", который врезался в "Ладу Ларгус". ДТП перекрыло полосу съезда со стороны КАД, из-за чего пробка задержала петербуржцев на час. На данный момент на участке восстановили темп движения.

Еще одна большая пробка собралась в 8:50 на Народной улице, там постоять в заторе пришлось около 45 минут.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте