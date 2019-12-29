С 29 февраля по 19 марта "Водоканал" будет производить прокладку инженерных сетей.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что петербургских водителей предупредили о новых ограничениях движения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В ведомстве отметили, что с 28 февраля по 6 марта из-за размещения временного ограждения для строительства обхода Красного Села автомобилисты не смогут проехать по улице Свободы от административной границы города до дома №59.

Также с 29 февраля по 19 марта прокладка инженерных сетей от "Водоканала" заблокирует движение на участке набережной Обводного канала от Дровяной улицы до улицы Циолковского. Кроме того, водители не проедут по улице Свободы от границы Красного Села до улицы Юных Пионеров с 7 марта по 31 октября 2020 года.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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