Водителей предупредили о ранней миграции лосей в Ленобласти

По словам специалистов, больше всего аварий с лосями происходит в периоды с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

Зоологи предупредили водителей, что в Ленобласти из-за очень тёплой зимы миграция лосей началась раньше, чем обычно. Животные переходят дорогу на места кормёжки и нагула молодняк. Об этом сообщили в "Велесе".

По словам специалистов, больше всего аварий с лосями происходит в периоды с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Зоологи напомнили, как нужно вести себя при приближении лося к проезжей части. Водителю стоит остановиться и пропустить животное. Контактировать, прогонять его и издавать громкие звуки не стоит. В зоне действия знака "Дикие животные" стоит снизить скорость и быть особенно внимательным.

За гибель дикого животного в зоне этого знака придется заплатить немаленький штраф. За лося – 80 тысяч рублей, медведя — 60 тысяч рублей, косули — 40 тысяч рублей, кабана — 30 тысяч рублей.

Фото: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным (Сергей Овчинников)