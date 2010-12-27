Росприроднадзор напомнил петербуржцам о штрафах за сбитых диких животных

Дороже всего автомобилистам обойдется пострадавшие лось и благородный олень.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу напомнило петербуржцам, как действовать, если под колеса машины попали кабан или лось. Памятку ведомство составило после сразу двух ДТП с дикими животными на текущей неделе.

В первую очередь, на место происшествия с лосем или кабаном нужно вызвать дорожных инспекторов и медиков, если при столкновении пострадали люди. Также необходимо уведомить петербургский комитет по природопользованию или комитет по охране, контролю, и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. В ведомствах, в свою очередь, сообщат о случившемся ветеринарным службам.

Ветеринары и специалисты на месте оценивают состояние сбитого животного. Выживших зверей отправляют на лечение в центры реабилитации, а получивших несовместимые с жизнью травмы – на усыпление. За причинение вреда животным автолюбителям придется заплатить штрафы, иными словами, нанесенный государству ущерб. Дикая природа находится в собственности страны. За сбитого лося придется отдать 80 тысяч рублей, за кабана – 30 тысяч, за медведя – 60, за благородного оленя – 70 тысяч рублей.

Росприродзнадзор советует обращать внимание на знак о возможном появлении диких попутчиков на дороге и быть аккуратными на дорогах в этих местах.

Сбитого в Петербурге лося пришлось усыпить.

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