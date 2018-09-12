За посёлком Лисий Нос Ford Focus сбил четырёх кабанчиков

По словам водителя, никто из людей не пострадал.

На Приморском проспекте после посёлка Лисий нос, сбили четырёх кабанов. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

На месте ДТП стоит пожарная машина, работают спасатели, сотрудники ГИБДД. Также на обочине стоят ещё четыре автомобиля. Как написал в социальных сетях Михаил Старосветский, он был за рулём Ford Focus и въехал в животных.

Животных жаль, даже очень, железо бог с ним. Ехали 90, прям перед мордой выскочила семья, стрельнули все подушки, правда в холостую, никто из людей физически не пострадал. Второй участник на Hyundai рикошетом поймала кабана и расколотила левую часть бампера, – рассказал Михаил

Утром на КАД загорелся автомобиль.

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