За посёлком Лисий Нос Ford Focus сбил четырёх кабанчиков

На Приморском проспекте после посёлка Лисий нос, сбили четырёх кабанов. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
На месте ДТП стоит пожарная машина, работают спасатели, сотрудники ГИБДД. Также на обочине стоят ещё четыре автомобиля. Как написал в социальных сетях Михаил Старосветский, он был за рулём Ford Focus и въехал в животных.
Животных жаль, даже очень, железо бог с ним. Ехали 90, прям перед мордой выскочила семья, стрельнули все подушки, правда в холостую, никто из людей физически не пострадал. Второй участник на Hyundai рикошетом поймала кабана и расколотила левую часть бампера,
– рассказал Михаил
Утром на КАД загорелся автомобиль.
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