Сбитого лося усыпили в Петербурге

В животное выстрелили.

Сбитого лося усыпили в Приморском районе Петербурга. Животное стало участником автомобильной аварии на Коннолахтинском проспекте вечером 17 декабря. Неравнодушных граждан отстранили от спасательной операции. Позже они рассказали, что услышали выстрелы. Решение об усыплении приняли ветеринары. Они объяснили, что восстановить здоровье такого большого зверя не представляется возможным.

Местные жители оказались недовольны произошедшим. На участке собрались несколько десятков активистов. Они предлагали оплатить выезд рентгенолога, который приедет с оборудованием и даст оценку ситуации. В конюшнях города прокомментировали, что шансов у животного мало, однако они есть. У лося могли выявить вывих или незначительный перелом. Однако ветеринары решили убить животное без дополнительных исследований. В ГИБДД заметили, что в результате ДТП никто не пострадал.

В "Велесе" после аварии заявили, что пострадавший лось был взрослой особью. В человеческие руки он не давался, поэтому проводить реабилитацию было бы маловозможным.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Татарстане спасли лося, который провалился под лёд.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

