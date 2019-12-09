Видео: В Татарстане спасли лося, который провалился под лёд

На помощь перепуганному животному пришли спасатели и мужчина, который захотел остаться неизвестным.

В Татарстане спасатели спасли лося, который провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться.

МЧС России по Республике Татарстан сообщает, что к ним в минувшее воскресенье 8 декабря поступило сообщение, что посреди реки Кама у села Котловка Елабужского района под лед провалился лось. Дежурная смена незамедлительно выдвинулась на спасение животного на судне на воздушной подушке. Спасатели подобрались к животному и обвязали его веревками. Но вытащить животное из воды не смогли, так как СВП не справилось с тяжелым лосем.

На помощь пришел мужчина на вездеходной машине, который оттащил животное на озеро. Спаситель лося не захотел назвать себя.

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Видео и фото: ВК, Главное управление МЧС России по Татарстану