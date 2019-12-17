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Видео: водитель сбил лося в Юнтолово

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Также инцидент собрал другие транспортные средства у обочины.

Лось попал под колеса автомобиля в районе Юнтолово. Видео с места ДТП прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент случился вечером 17 декабря на Ивинской улице. На обочине остановились около 5-6 транспортных средств. Есть вероятность, что из-за аварии с лосем машины врезались в друг друга.

Животное осталось живо, однако пока не двигалось с проезжей части. О состоянии водителей не сообщается. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором лосю помогли выбраться из воды, он провалился под лед. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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