Видео: водитель сбил лося в Юнтолово

Также инцидент собрал другие транспортные средства у обочины.

Лось попал под колеса автомобиля в районе Юнтолово. Видео с места ДТП прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент случился вечером 17 декабря на Ивинской улице. На обочине остановились около 5-6 транспортных средств. Есть вероятность, что из-за аварии с лосем машины врезались в друг друга.

Животное осталось живо, однако пока не двигалось с проезжей части. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором лосю помогли выбраться из воды, он провалился под лед.

Видео: Piter.TV