Водитель заправил "Mercedes" в Выборге и уехал не заплатив

29-летний водитель залил 22 литра бензина на сумму 1000 рублей.

Во вторник, 7 июля, вневедомственная охрана войск национальной гвардии задержала 29-летнего водителя "Mercedes", который не заплатил за топливо на заправке. Об этом сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны.

В 23:05 7 июля в охрану поступило сообщение от работников заправки о недобросовестном водителе и уже в 23:15 разыскиваемый автомобиль нашли на Михайловской улице, 4. Автомобиль остановили, а водителя, подозреваемого в краже бензина, задержали в салоне авто. То есть преступника задержали в течение 10 минут после преступления

Задержанного мужчину передали в полицию, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее эксперт рассказал, какие АЗС недоливают топливо.

Фото: pixabay.com