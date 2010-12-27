Эксперт рассказал, какие АЗС недоливают топливо

По статистике недоливом злоупотребляет так называемая независимая розница.

В России подготовили законопроект, согласно которому АЗС будут привлекать к административной ответственности за недолив топлива. Документ предполагает штраф в размере 1 % от выручки заправки за предыдущий год. В целом нарушителям придется заплатить не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма увеличится до 2 млн рублей. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Однако штрафы не останавливают некоторые АЗС на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и резкого роста цен на бензин. В связи с этим младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев рассказал, какие автозаправки чаще всего недоливают топливо. По статистике этим злоупотребляет так называемая независимая розница. Вертикально интегрированные сетевые компании более тщательно следят за своей репутацией.

Если у потребителя появились сомнения на счет той или иной заправки, то он может самостоятельно провести проверку. Для этого необходимо приобрести специальное мерное приспособление. Также можно пожаловаться в надзорные органы.

Отметим, что недолив — это изменение плотности топлива при повышении или понижении температуры. В законодательстве строго прописано, какую плотность и объем должны использовать заправочные станции.

Ранее мы писали, что в Петербурге на оптовом рынке топлива начали падать цены.

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