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Водитель задавил женщину на пешеходном переходе в Пушкине

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Пострадавшая споткнулась, переходя дорогу, а водитель не успел затормозить.

Вечером вторника, 17 января, в Пушкине произошла авария: водитель легкового авто сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили свидетели аварии в соцсетях.

ДТП случилось на пересечении улицы Генерала Хазова и Школьной улицы:  женщина переходила дорогу и споткнулась, а мужчина за рулём не успел затормозить. Пострадавшей помогли прохожие и сам водитель.

Обстоятельства произошедшего устанавливают в ГИБДД. 

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ГАИ задержали водителя, который сбил пешеходов на Восстания.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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