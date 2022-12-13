Водитель задавил женщину на пешеходном переходе в Пушкине

Пострадавшая споткнулась, переходя дорогу, а водитель не успел затормозить.

Вечером вторника, 17 января, в Пушкине произошла авария: водитель легкового авто сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили свидетели аварии в соцсетях.

ДТП случилось на пересечении улицы Генерала Хазова и Школьной улицы: женщина переходила дорогу и споткнулась, а мужчина за рулём не успел затормозить. Пострадавшей помогли прохожие и сам водитель.

Обстоятельства произошедшего устанавливают в ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ГАИ задержали водителя, который сбил пешеходов на Восстания.

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