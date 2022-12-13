Сотрудники ГАИ задержали водителя, который сбил пешеходов на Восстания

Виновник аварии скрылся с места проишествия. За медицинской помощью впоследствии обратилась только одна пострадавшая.

Представители Госавтоинспекции в Петербурге задержали мужчину, который, управляя автомобилем, сбил нескольких пешеходов на площади Восстания. Об этом сообщил Telegram-канал "МВД МЕДИА".

Происшествие произошло во вторник, 17 января, примерно в 15:10. Водитель поспешил скрыто я с места аварии. За помощью милков обратилась только одна пострадавшая.

Сотрудники ГИБДД настигли 42-летнего нарушителя в Приморском районе В отношении него составлены административные протоколы.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео : Telegram / МВД МЕДИА