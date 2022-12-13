Появилось видео падения автомобиля на лед Фонтанки

Беглеца из воды вытащили спасатели, мужчина с переохлаждением госпитализирован.

В центре Петербурга сотрудники ГАИ с погоней задерживали водителя каршеринга, который в итоге пробил ограждение и упал на лёд реки Фонтанки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками ГАИ 17 января в 00:14 у дома 17 по Бородинской улице для проверки документов был остановлен каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris под управлением 25-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, нелегально находящегося на территории РФ. Испугавшись выдворения, мигрант сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских.

Водитель игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. При совершении маневра у дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением и, пробив ограждение, оказался на льду реки. Водитель самостоятельно покинул автомобиль и попытался скрыться, но упал в воду. Беглеца из воды вытащили спасатели, мужчина с переохлаждением госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

Видео: МВД